Barcellona, Ter Stegen non firma il referto medico e blocca il tesseramento di Joan García

Barcellona, Ter Stegen si rifiuta di firmare il referto medico per “infortunio a lungo termine”: cosa sta succedendo

Ancora forte tensione all’interno del Barcellona a causa della vicenda che coinvolge Marc-André Ter Stegen. Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, il portiere tedesco ha rifiutato di firmare il certificato medico per “infortunio di lunga durata” che il club catalano intendeva presentare in lega.

Secondo una prima valutazione dello staff medico, Ter Stegen potrebbe tornare disponibile nel giro di tre mesi. È proprio per questo motivo che il giocatore ritiene di poter rientrare in tempo utile per competere con Szczęsny per una maglia da titolare.

Diversa invece la posizione del Barcellona, che auspica tempi di recupero più lunghi — circa cinque mesi — al fine di alleggerire l’80% dell’ingaggio del tedesco e, contestualmente, tesserare Joan García. L’ormai ex numero uno dell’Espanyol, infatti, è ancora in attesa di registrazione dopo il trasferimento.

Una situazione di fatto simile a quanto già accaduto nella scorsa stagione con Andreas Christensen che, rimasto fuori per oltre tre mesi, aveva sostanzialmente permesso al club di inserire in rosa sia Dani Olmo che Pau Victor.

Ter Stegen non firma il referto: il Barcellona valuta provvedimenti

Marc-André Ter Stegen, reduce da una stagione molto complicata a causa di un brutto infortunio, non ha ancora firmato i documenti necessari per avviare la suddetta procedura. Il tedesco ha scelto di non condividere la propria documentazione sanitaria, rendendo impossibile il controllo da parte della Liga e l’avanzare dell’iter burocratico.

Il club blaugrana, dunque, sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di quello che, ufficialmente, è ancora il capitano. Tuttavia, Laporta e la dirigenza sperano di poter trovare un’intesa con il giocatore: al termine della tournée estiva, infatti, è previsto un incontro chiarificatore. Ter Stegen, opponendosi al club, rischia anche conseguenze legali.