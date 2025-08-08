Barcellona, Ter Stegen: “Sono disposto a collaborare con la dirigenza per risolvere la situazione”

La risposta di Ter Stegen al Barcellona dopo la scelta di revocare temporaneamente la fascia da capitano: le dichiarazioni.

Ter Stegen risponde con una lettera sui social alla scelta del Barcellona di revocare temporaneamente la fascia da capitano. Il club aveva comunicato nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto, la scelta nominando Ronald Araujo come nuovo capitano blaugrana.

“Questi ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per me, sia fisicamente che personalmente. Come ogni giocatore, dopo un infortunio, la mia unica priorità è sempre stata quella di tornare in campo il prima possibile, motivato unicamente dal desiderio di aiutare la squadra e di fare ciò che amo di più: competere. Nelle ultime settimane sono state dette molte cose sul mio conto, alcune delle quali del tutto infondate. Pertanto, ritengo necessario esprimere la mia versione dei fatti con rispetto, ma con chiarezza”, ha esordito.

Continua spiegando la scelta dell’operazione: “La decisione di sottopormi all’intervento chirurgico è stata presa dopo aver consultato i medici e aver ricevuto la piena approvazione del Club, sempre con l’intenzione di dare priorità alla mia salute e alla mia carriera sportiva a lungo termine – obiettivi che sono, ovviamente, pienamente in linea con quelli del FC Barcelona – con l’obiettivo di essere disponibile il prima possibile per continuare a lottare per i titoli. Inoltre, ho annunciato pubblicamente il periodo minimo di recupero di cui avrei avuto bisogno, che mi è stato comunicato dai più autorevoli esperti e sempre in coordinamento con il Club“.

Si sofferma poi sul mercato: “Vorrei anche chiarire – a seguito di alcune speculazioni – che tutti gli acquisti e i rinnovi contrattuali del Club sono stati completati prima del mio intervento, quindi in nessun momento avrei potuto considerare la mia sfortunata situazione, con la nuova operazione a cui ho dovuto sottopormi, necessaria per il tesseramento di altri compagni di squadra che rispetto profondamente e con i quali non vedo l’ora di condividere lo spogliatoio per molte stagioni a venire. Qualsiasi altra interpretazione mi sembra ingiusta e imprecisa“.

Le parole di Ter Stegen

Ter Stegen ha poi proseguito parlando del suo rapporto con il Barcellona: “Nel corso della mia carriera, ho sempre cercato di comportarmi con professionalità, rispetto e dedizione verso gli emblemi che ho rappresentato. Nutro un profondo affetto per l’FC Barcelona, per questa città e per la sua gente, che mi ha sostenuto per così tanti anni. Il mio impegno per questi colori rimane assoluto“.

Infine ha concluso: “Capisco che i momenti difficili possano generare tensione, ma confido che, attraverso il dialogo e la responsabilità, potremo risolvere questa situazione in modo costruttivo. Sono pienamente disposto a collaborare con la dirigenza del Club per risolvere la questione e facilitare l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Molte cose possono cambiare, ma ce n’è una che non cambierà mai: vi amo, culers!“