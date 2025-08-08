Barcellona, Ter Stegen torna a essere il capitano dei blaugrana

L’annuncio del Barcellona dopo le parole di Ter Stegen: il portiere torna a essere il capitano blaugrana.

Dopo l’annuncio della necessità di un intervento alla spalla, la conseguente perdita temporanea della fascia da capitano e poi le parole sui social(CLICCA QUI PER LEGGERLE), Ter Stegen torna a essere il capitano blaugrana.

Ad annunciarlo proprio il Barcellona con una nota ufficiale. “Il Club comunica che il giocatore Marc-André ter Stegen ha firmato l’autorizzazione necessaria affinché il Club possa inviare alla Liga il referto medico relativo al suo intervento chirurgico“.

Quindi, come si legge nel comunicato, “il caso disciplinare è stato chiuso e il giocatore è tornato capitano della prima squadra con effetto immediato“.

Torna dunque la pace tra i blaugrana e Ter Stegen dopo aver dichiarato di voler collaborare con il club per trovare una soluzione a questa situazione nelle scorse ore.