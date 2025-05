Le dichiarazioni di Wojciech Szczesny sul proprio futuro al Barcellona

Wojciech Szczesny scopre le carte in tavola. L’ex portiere della Juventus, che dopo l’addio ai bianconeri al termine della stagione 2023/2024 aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato, ora è di nuovo sulle prime pagine.

Complice il brutto infortunio di Marc Ter Stegen, infatti, il Barcellona ha deciso di puntare su di lui, convincendolo a riconsiderare la propria decisione, rimettere gli scarpini e i guanti e tornare in campo.

Un breve periodo per ritrovare la forma migliore, poi la titolarità guadagnata a discapito di Iñaki Peña. I risultati sono solo gli occhi di tutti: primo posto in Liga a un passo dal titolo, Supercoppa di Spagna e Coppa del Rey già vinte, eliminazione in semifinale di Champions contro l’Inter.

Poi, anche tante voci sul suo futuro, visto il rientro di Ter Stegen tra i titolari già contro il Valladolid il 3 maggio. “Mi hanno offerto un rinnovo di contratto per due anni, ma devo decidere con la mia famiglia cosa sia meglio“, ha ammesso il polacco ai microfoni.

Intervenuto a Canal+, l’ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha dunque svelato le carte sul suo futuro. Il suo contratto, infatti scade al termine della stagione 2024/2025. “Credo di dovere alla mia famiglia, a mia moglie, il fatto di prendere insieme queste decisioni, quindi non ho ancora deciso nulla“, sono state le sue parole.

Poi ancora, con lo stile che lo contraddistingue: “La maggior parte delle decisioni legate alla casa le prende mia moglie, e non me ne vergogno affatto. Quelle calcistiche, di solito, le prendo io, ma questa è una situazione molto particolare, perché eravamo venuti qui con l’idea di restare un anno, inseguire i nostri sogni e poi tornare a giocare a golf“.

Il bilancio finora è decisamente positivo. In 29 presenze tra tutte le competizioni, i numeri dicono 23 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte, oltre a ben 13 clean sheet. “Deciderò nelle prossime settimane – ha concluso Tek -. Ci sono anche aspetti logistici da considerare, come gli studi, il trasloco. Per ora mi sto godendo ciò che è successo e non mi chiedo se resterò qui o meno“.