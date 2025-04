Barça, Szczęsny rischia l’esclusione dalla lista Champions: il motivo

Wojciech Szczęsny potrebbe essere escluso dalla lista Champions League per le prossime partite del Barcellona

Il Barcellona sta vivendo una stagione fantastica, sia ne LaLiga che in Champions League. Dopo aver eliminato il Benfica agli ottavi con un risultato complessivo di 4-1, il Barça ha affrontato e battuto il Borussia Dortmund nell’andata dei quarti.

I blaugrana di Flick andranno in Germania forti del 4-0 maturato al Montjuïc, con il chiaro obiettivo di accedere alla semifinale. Tenendo un occhio sempre rivolto verso la finale di Monaco di Baviera.

In caso di passaggio del turno, il Barcellona affronterà una tra il Bayern Monaco e l’Inter di Inzaghi. Ma in tutto questo c’è anche una nota negativa, sicuramente non piacevole per un calciatore.

Nello specifico stiamo parlando di Wojciech Szczęsny, che rischia l’esclusione dalla lista Champions League.

Lo scenario

L’eventuale esclusione del portiere polacco è legata al ritorno dall’infortunio di ter Stegen, che potrebbe avvenire prima del previsto. Quindi prima della fine della stagione.

Per comprendere a pieno la situazione bisogna leggere l’articolo 31, comma 14 del regolamento UEFA riguardante la Champions League: “Quando il portiere infortunato o malato (ter Stegen, ndr) è nuovamente idoneo a essere schierato, può riprendere il suo ruolo al posto del portiere che lo ha sostituito (Szczęsny, ndr). Il rientro del portiere originale deve essere comunicato all’amministrazione UEFA 24 ore prima della partita successiva in cui il portiere originale dovrà giocare“.

ter Stegen o Szczęsny?

Al momento del rientro di ter Stegen, il Barcellona sarà quindi chiamato a prendere una decisione: reintegrare ter Stegen escludendo Szczęsny, oppure proseguire e terminare il cammino in Champions con il portiere polacco.