Barcellona, Szczesny: “La Juve si concentra sui risultati, qui invece vedo una gioia pura nel calcio”

Le parole del portiere blaugrana sulle diverse filosofie di gioco che differenziano la Juventus e il Barcellona.

Dalla Juventus al ritiro e poi… il Barcellona. Questo il riassunto dell’ultimo anno vissuto da Wojciech Szczęsny come calciatore.

L’addio al club bianconero, arrivato in estate dopo la decisione della società piemontese di puntare su Michele Di Gregorio, lo aveva convinto a lasciare il calcio per dedicarsi alla famiglia.

“Il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, ma il mio cuore non c’è più. Sento che questo è il momento in cui la mia attenzione sia tutta rivolta alla famiglia, pertanto ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico”, questo il messaggio, pubblicato sui propri canali ufficiali, con cui l’ex portiere della Juventus si era separato dal calcio.

Una decisione, però, che alla fine non si è rivelata decisiva. Il Barcellona ha chiamato e… “Tek” ha risposto. L’ambientamento è stato ottimo in Catalogna e Szczesny ha voluto marcare la differenza con il passato, dichiarando quanto segue.

Szczesny: “Sensazione completamente diversa a quella a cui sono abituato”

L’ex portiere bianconero ha dichiarato: “Ciò che mi rende più felice qui al Barcellona è l’emozione associata al bel calcio, che è una sensazione completamente diversa da quella a cui sono abituato. La Juventus si concentra principalmente sul raggiungimento dei risultati, mentre al Barcellona c’è una gioia pura nel calcio, e questa sensazione è contagiosa. Non sorprende che milioni di tifosi in tutto il mondo siano influenzati da questo approccio”.

Szczesny ha continuato: “Probabilmente sarà presto il momento di prendere una decisione sul mio futuro. Ora la cosa più importante è concentrare tutta la mia energia fisica e mentale sulle prossime partite. Dobbiamo giocare al meglio”.