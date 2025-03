Il portiere polacco vuole pensare al presente. Per il futuro è ancora troppo presto per pensarci

Il futuro di Wojciech Szczesny sarà ancora a Barcellona? Il portiere polacco è stato chiaro: “Nuovo accordo da firmare in estate? Per ora non ci penso”.

L’ex Juventus ha poi aggiunto: “Il mio focus è sulle partite, voglio dare il massimo al Barcellona e poi vedremo il mio futuro, al momento giusto”.

Dopo aver annunciato l’addio al calcio al termine della scorsa stagione, Szczesny ha avuto la grande occasione di rimettersi in gioco in Spagna in seguito al grave infortunio di Ter Stegen, portiere titolare dei blaugrana.

Dopo i primi mesi in panchina, per ritrovare la forma migliore, il polacco è diventato il titolare inamovibile della squadra di Flick.

Szczesny, il nuovo eroe del Barcellona in Champions League

Nella vittoria esterna contro il Benfica, valida per l’andata degli ottavi di Champions League, il portiere polacco è stato uno dei protagonisti assoluti. Una prova da migliore in campo, tant’è che il premio di MVP dato a Pedri dalla UEFA è stato consegnato negli spogliatoi – proprio dallo spagnolo – al portiere polacco.

Da quando si è preso il posto da titolare, Szczesny ha collezionato ottime prestazioni una in fila all’altra guadagnandosi la fiducia dei compagni e dei tifosi.