Il Barcellona torna a casa

Il Barcellona torna al Camp Nou dopo due anni. Terminati i lavori di ristrutturazione dell’iconico stadio blaugrana, che si prepara ad accogliere i campioni di Spagna a partire dal 10 agosto, con il trofeo Gamper. Di seguito il comunicato ufficiale.

La data è già cerchiata sul calendario dei tifosi del Barça: “Segnerà la riapertura parziale della nuova casa del Club, nell’ambito del più ampio progetto di trasformazione Espai Barça. Il rientro avverrà in occasione del Trofeo Joan Gamper, un evento molto speciale per i tifosi del Barça, i cui dettagli saranno annunciati prossimamente“.

Un momento storico per il club catalano: “Dopo oltre due anni di importanti lavori di ristrutturazione e un temporaneo trasferimento allo Stadio Olimpico Lluís Companys, il Barça tornerà a vivere l’emozione del calcio nel suo leggendario tempio, nel cuore di Les Corts. È importante notare, tuttavia, che questo rientro avverrà mentre i lavori di costruzione proseguiranno in diverse aree dello stadio“.

Per quanto riguarda gli ultimi lavori, invece: “I lavori rimanenti includono il completamento del terzo anello, del doppio anello VIP, l’installazione del tetto e le rifiniture finali di vari spazi interni, oltre allo sviluppo urbano dell’area circostante lo stadio. Durante questo periodo, il Club si impegnerà a garantire il massimo livello di comfort per soci, tifosi e visitatori dello Spotify Camp Nou, facilitando l’accesso e adattando i servizi per offrire la migliore esperienza possibile“.

Barcellona, lo slogan: “Tornem a casa, vibrem”

Il Barcellona ha lanciato una campagna promozionale per celebrare il momento: ” ‘Tornem a casa, vibrem‘ (Torniamo a casa, vibriamo). La campagna prevede un’ampia gamma di azioni e attivazioni in tutta la città e sulle piattaforme digitali, volte a rafforzare la connessione tra il Club, i suoi tifosi e la città di Barcellona, così come con i culers di tutto il mondo. Alcuni elementi della campagna sono già stati resi pubblici, con ulteriori iniziative e dettagli che verranno condivisi attraverso i canali ufficiali del Club”.

Il comunicato si conclude con un messaggio verso il futuro: “Con questo ritorno, il FC Barcelona compie un passo simbolico ed emozionale verso il futuro, riprendendosi la sua casa in una nuova era che culminerà con l’inaugurazione completa del nuovo stadio. È un’occasione per sentire di nuovo, per vibrare di nuovo insieme e per continuare a costruire il Barça di domani“.