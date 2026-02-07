Il Barcellona lascia il progetto della Superlega: il comunicato ufficiale

Barcellona (imago)

Il Barcellona ha ufficializzato il proprio ritiro dal progetto Superlega: il Real Madrid è l’unica squadra rimasta dentro

E ne rimase solo una. Dopo quasi cinque anni, anche il Barcellona ha fatto un passo indietro dal progetto della Superlega, lasciando da solo il Real Madrid all’interno.

Era l’aprile del 2021 quando 12 club – tra cui Juventus, Inter e Milan – annunciarono ufficialmente la decisione di dar vita a un nuovo torneo dedicato all’élite del calcio europeo. Ora, però, il progetto è pressoché sfumato.

Piano piano quasi tutte le squadre si erano tirate indietro, con Barcellona e Real Madrid rimaste le uniche due a continuare a credere nel cambiamento.

Ora, però, anche i blaugrana hanno annunciato il ritiro dalla Superlega, con un comunicato ufficiale che recita: “Il Barcellona annuncia oggi di aver formalmente notificato alla Società della Superlega Europea e ai club coinvolti il ​​suo ritiro dal progetto della Superlega Europea“.