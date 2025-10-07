Barcellona, cambia ancora la data per la riapertura del Camp Nou
Cambiano ancora i piani del Barcellona per quanto riguarda la riapertura dello stadio Camp Nou per le gare casalinghe
Continua la telenovela per la riapertura del Camp Nou. Il Barcellona, infatti, ha comunicato che tornerà a giocare nello stadio ristrutturato solamente dopo che la struttura sia arrivata a una capienza di 45.000 posti.
Cambia ancora quindi lo scenario visto che il progetto iniziale era di tornare al Camp Nou quando la capienza sarebbe arrivata a 27.000 mila posti.
Ulteriori ritardi per uno stadio di cui la ristrutturazione arriverà a costare 1.5 miliardi di euro e che ospiterà 105mila persone.
Il Barcellona ha anche fatto sapere che la prossima partita di Liga contro il Girona il 18 ottobre allo stadio Montjuic.
IL COMUNICATO DEL BARCELLONA
IL COMUNICATO: “FC Barcelona annuncia che la partita della nona giornata della Liga contro il Girona FC, che si giocherà sabato 18 ottobre alle 16:15, si disputerà all’Estadi Olímpic Lluís Companys. Il Club continua a lavorare per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura dello Spotify Camp Nou e rimane in costante contatto con il Comune di Barcellona per effettuare le ispezioni richieste nei prossimi giorni“.
“In questo contesto, sebbene il Club preveda di ricevere presto la prima licenza di occupazione per la fase 1A (Tribuna principale e Porta), che consentirebbe una capienza fino a 27.000 spettatori, l’FC Barcelona punterà a tornare allo Spotify Camp Nou una volta ottenuta anche la licenza corrispondente per la fase 1B (Tribuna principale, Porta e Laterale), aumentando la capienza dello stadio a 45.000 spettatori“.