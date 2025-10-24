Lamine Yamal ha parlato al podcast del fondatore della Kings League. Lo spagnolo ha dichiarato che il Real Madrid ruba e si lamenta

Per consigli su come accendere il Clásico basta chiedere a Lamine Yamal. La stella del Barcellona, wildcard della Kings League, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Chup Chup dello streamer e fondatore della competizione spagnola Ibai Llanos.

Il classe 2007 ha parlato del prossimo avversario del suo Barça in campionato: il Real Madrid. Domenica 26 ottobre, infatti, i blaugrana voleranno nella capitale per affrontare i Blancos al Bernabeu.

Nell’intervista al podcast spagnolo, Yamal ha paragonato i Porcinos, una delle squadre che partecipano alla Kings League, a Mbappé e compagni dicendo: “Porcinos come il Real? Sì dato che rubano e si lamentano“.

Ibai Llanos ha ricordato che Yamal dovrà impegnarsi per segnare al Real. Lo spagnolo ha risposto così: “L’ultima volta che abbiamo giocato in campionato al Bernabeu è finita 4-0, ricordi?“.