Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa di Spagna

Redazione 11 Gennaio 2026
Lamine Yamal, giocatore Barcellona (Imago)
Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid, la finale della Supercoppa di Spagna: le scelte di Flick e Xabi Alonso

Barcellona-Real Madrid non sarà mai una partita come le altre. A Gedda va in scena il secondo Clasico stagionale, dopo la vittoria dei Blancos al Bernabeu dello scorso 26 ottobre.

Da una parte, i campioni di Spagna arrivano al big match dopo il netto 5-0 contro l’Athletic Club. Il momento dei blaugrana è certamente positivo, con nove vittorie consecutive. L’ultimo ko di Yamal e compagni risale infatti a fine novembre, contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Il Real Madrid è riuscito a invertire la tendenza dopo le difficoltà di inizio dicembre, con le due sconfitte consecutive contro Celta Vigo e Manchester City.

I blancos si presentano all’appuntamento forti delle cinque vittorie di fila, di cui l’ultima nel derby contro l’Atletico, con i gol di Valverde e Rodrygo. Non ci sarà però Mbappé tra i titolari, che recupera solo per la panchina. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso 

 