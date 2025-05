Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid, Clásico valido per la 35ª giornata: le scelte di Flick e Ancelotti

Questo weekend in Spagna si gioca una partita che assume un valore ancor più importante del solito, vista la situazione di classifica.

Reduci dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, i blaugrana guardano dall’altro le altre diciannove squadre de LaLiga. Forti dei 79 punti raccolti in campionato, l’obiettivo di Raphinha e compagni sarà di replicare i tre successi stagionali negli scontri coi blancos per allungare il distacco e avvicinarsi al titolo.

Dall’altra parte, i madridisti si apprestano a salutare una leggenda della panchina del calibro di Carlo Ancelotti che in conferenza ha aperto le porte al probabile successore Xabi Alonso. Secondi a 75 punti, gli ospiti non possono permettersi una sconfitta: con tre turni rimasti, un distacco di 7 lunghezze diventerebbe quasi incolmabile.

A circa un’ora dal fischio d’inizio dell’arbitro Alejandro Hernández Hernández, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martin; Pedri, de Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Hansi Flick

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vasquez, Tchouaméni, Raul Asencio, Fran García; Valverde, Dani Ceballos, Bellingham; Arda Guler, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

Clásico tra Real Madrid e Barcellona (Imago)

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in TV e in streaming

La partita tra Barcellona e Real Madrid, valida per la 35ª giornata del campionato spagnolo andrà in scena domenica 11 maggio alle ore 16:15 all’Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuïc.

In Italia l’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, visibile sia in TV sia sulla piattaforma tramite i dispositivi mobili.