Barcellona-Real Madrid, un mito da sfatare in finale di Copa del Rey

Barcellona e Real Madrid ancora una volta contro per contendersi la Copa del Rey: ecco come sono andate le ultime sfide.

Una rivalità storica. Una delle poche sfide che seguono tutti gli appassionati di calcio. Sabato 26 aprile a Siviglia andrà in scena ancora una volta il Clásico spagnolo: Barcellona-Real Madrid. Questa volta però in palio c’è la Copa del Rey.

I blaugrana si presentano in ottima forma dopo l’accesso alle semifinali di Champions League e la vetta solitaria in campionato. I blancos, invece, vogliono dimenticare la partita contro l’Arsenal e cercano la possibile remuntada in Liga.

Sarà quindi una grande occasione per i ragazzi di Flick che non portano a casa una finale di Copa del Rey contro il Real Madrid dalla stagione 1989-90. Gli scontri successivi infatti, rispettivamente nel 2010-11 e 2013-14, sono stati sempre a favore dei ragazzi di Ancelotti.

Nove anni dopo, la storia si ripete. Ma il finale potrebbe cambiare. Tutto può ancora succedere al Estadio de la Cartuja di Siviglia.

Barcellona-Real Madrid, un Clásico in finale di Copa del Rey

Ma torniamo indietro nel tempo e ripercorriamo gli ultimi due incontri in finale di Copa del Rey tra i blaugrana e i blancos. La prima cosa che ci viene in mente sono i due protagonisti più attesi: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In quel 20 aprile 2011 il secondo però ha la meglio.

103’, parte Ángel Di María dalla fascia sinistra, un cross perfetto e poi il colpo di testa di CR7 decisivo. Il portoghese corona il sogno di tanti tifosi presenti. Lo stadio Mestalla di Valencia quella sera si tinge così di bianco.

Nostalgia di Gareth Bale

Tre anni dopo il palcoscenico è lo stesso ed è di nuovo il Real Madrid ad alzare al cielo la Coppa. Sul 1-1, grazie alle reti di Ángel Di María e Marc Bartra, si accende un inarrestabile Gareth Bale. Mancano solo cinque minuti dal triplice fischio. Il numero 11 recupera palla nella sua metà campo, Bartra cerca di fermarlo ma viene superato. Arriva davanti a Pinto e non c’è più nulla da fare: la palla finisce in rete. Il boato del Mestalla accompagna il grande abbraccio dei blancos.

Sabato 26 aprile 2025 però il Barcellona cercherà di sfatare la maledizione affidandosi anche ai ragazzi della Masia. I più nostalgici ora potrebbero paragonare i giovani emergenti con i grandi ex protagonisti. Ma la loro storia è ancora tutta da scrivere a partire dal prossimo Clásico.