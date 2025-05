Polemiche in Spagna dopo Barcellona-Real Madrid. Il VAR annulla il gol del 5-3 e si sente “Menomale”

Il Clasíco tra Barcellona e Real Madrid, anche questa volta, si è dimostrato uno spettacolo come intrattenimento e qualità messa in campo dai giocatori. Prima il 2-0 in 15′ con doppietta di Mbappé, poi la pazza remuntada del Barcellona.

Eric Garcia, Lamine Yamal e due volte Raphinha. Mbappè ci prova, a tratti da solo. Finisce spesso in fuorigioco ma trova comunque il gol del 4-3 per dare speranza ai blancos.

I blaugrana, però, non sembrano fermarsi mai e sfiorano a più riprese la rete del KO finale di nuovo con Raphinha, con un rigore non dato per fallo di mano su turo di Ferran Torres e con Fermin Lopez, che riesce a battere Courtois e a esultare, prima di vedere il proprio gol annullato.

E proprio a questo si legano le polemiche del post partita, per un “Menomale” che si può sentire in maniera chiara durante il controllo VAR per un fallo di mano, da parte degli arbitri addetti.

“Menomale” della sala VAR: cos’è accaduto

Al 77′ Fermin Lopez entra al posto di un sontuoso Dani Olmo, protagonista sulla trequarti. Subito un’ammonizione all’80’ per fallo in ripartenza su Brahim Diaz. Il Real Madrid ha la possibilità di riaprire tutto 90′ con Munoz, ma il pallone finisce fuori con Szczezny già a terra.

Al 95′, invece, Fermin Lopez vince un contrasto con Valverde, taglia il campo e lascia partire un tiro con il destro che non lascia scampo a Courtois e si insacca sotto il sette. I festeggiamenti, però, vengono interrotti dalla Sala VAR, che riscontra un tocco di mano a inizio azione del numero 16 e, perciò, annulla la rete.

Qui il problema, con un “Menomale” che si può sentire in maniera abbastanza netta dai microfoni al momento in cui viene riscontrato proprio il fallo di mano dello spagnolo. Un episodio destinato a far discutere in Spagna e nel mondo, nonostante la vittoria blaugrana, i 7 punti di vantaggio che ora proprio il Barcellona ha sui rivali di sempre e il titolo de La Liga a un passo.