Barcellona, Raphinha: “Xavi non si fidava di me, giocavo quando non c’era nessun altro”

Dal rapporto con Xavi al Barcellona fino ai migliori giocatori di questa stagione: le dichiarazioni di Raphinha nel canale YouTube della giornalista Isabela Pagliari.

Raphinha torna a parlare del suo passato nel canale YouTube della giornalista Isabela Pagliari. Il numero 11 del Barcellona ha parlato del suo rapporto con l’ex allenatore Xavi.

“Sentivo che Xavi e il suo staff tecnico non si fidavano abbastanza di me. Ho cercato di risolvere la situazione, ho parlato a lungo con lui, ma non è cambiato nulla. Aveva il suo modo di pensare”, ha esordito l’attaccante balugrana.

Continua poi: “Quando non c’era nessun altro, io ero lì e giocavo 90 minuti. Ho dato tutto, ho deciso le partite. Ma quando c’era un altro che avrebbe potuto essere al mio posto, lo faceva entrare senza pensarci“.

Racconta anche un aneddoto sul passato: “C’è un video iconico in cui sono esploso quando sono arrivato in panchina e ho sbattuto qualcosa contro il sedile. Credo fosse contro il Manchester United, dove avevo fatto davvero bene, avevo segnato un gol e fatto un assist. Credo fosse 2-2 e lui mi aveva sostituito. Avevo appena creato una grande occasione. Mi sentivo a mio agio e stavo giocando molto bene. E il primo cambio sono stato io. Quando l’ho visto, non potevo crederci“.

Barcellona, le parole di Raphinha

Raphinha continua poi parlando dei migliori giocatori di questa stagione calcistica: “Guarda prima Lamine, poi Salah, anche Mbappé… Pedri per me è uno dei migliori giocatori al mondo, di gran lunga, ma purtroppo non è valorizzato per il livello che possiede, e il calcio di oggi è tutto numeri“.

Infine conclude: “Vini per me è sempre un candidato, anche se i suoi numeri sono leggermente inferiori a quelli dell’anno scorso, e naturalmente Rodrygo potrebbe essere preso in considerazione: è spettacolare, fenomenale, fuori dal comune, uno dei migliori che abbia mai visto“.