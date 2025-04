Barcellona ancora al Montjuic: ma quando tornerà al Camp Nou?

Il Barcellona ospita l’Inter allo stadio Lluis Companys, anche noto come Montjuic. I blaugrana quando potranno tornare al Camp Nou?

Il Barcellona è pronto a ospitare l’Inter di Simone Inzaghi. Oggi, 30 aprile, la formazione blaugrana allenata da Hans Flick scenderà in campo contro i nerazzurri nella sfida d’andata delle semifinali di Champions League. Il match (il cui ritorno a San Siro è fissato per martedì 6 maggio) si disputerà allo stadio Lluis Company di Barcellona.

Visti i lavori di ristrutturazione in corso al Camp Nou, dal 2023 il club catalano gioca le partite casalinghe nello stadio situato sulla collina del Montjuic. Da qui il più noto nome dell’impianto che, per lungo tempo, ha ospitato i match dell’Espanyol.

La culla del Barça resta, però, il Camp Nou. Proprio lì, l’Inter di Mourinho ottenne il pass per la finale di Champions del 2010, poi vinta dai nerazzurri contro il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Diego Milito. I ragazzi di Inzaghi sperano che lo stadio Montjuic possa portare loro la stessa fortuna di Zanetti e compagni 15 anni fa.

Intanto proseguono i lavori al prossimo Spotify Camp Nou. Nel marzo del 2022, la nota piattaforma streaming di musica ha acquistato i diritti di denominazione dello stadio per una cifra vicina ai 31o milioni di euro. Le ristrutturazioni sono in corso: il Barcellona quando potrà tornare “a casa”?

Tra date simboliche e rinvii

Il ritorno del Barcellona allo Spotify Camp Nou era fissato per il 24 novembre 2024, in occasione dei 125 anni del club. Tuttavia, il Barça ha dovuto rimandare il ritorno a casa per il prolungamento dei lavori. La società aveva annunciato che la squadra sarebbe scesa in campo nello stadio ristrutturato all’inizio del 2025.

Ad aprile, i lavori sono ancora in corso. I blaugrana potrebbero far ritorno al Camp Nou nella prossima stagione. Intanto, i ragazzi di Flick stanno disputando una super stagione allo stadio Lluis Company-Montjuic. La nuova casa del Barça porta bene a Yamal e compagni, intenzionati a battere l’Inter nella sfida d’andata delle semifinali di Champions, per assicurarsi un vantaggio importante in vista del ritorno a San Siro.

Barça, giovani fuoriclasse: la Masia trascina i blaugrana

Dopo qualche stagione non del tutto convincente, il Barça è tornato a far paura. Il merito è tanto dei giocatori quando di Hans-Dieter Flick. L’allenatore blaugrana ha deciso di puntare sui giovani. Tra i tanti “fedelissimi” dell’ex Bayern ci sono Cubarsì, Casadò, Fermin Lopez, Alejandro Balde e Lamine Yamal. Quest’ultimo, nel match contro l’Inter, toccherà le 100 presenze con quella maglia che ormai veste da tutta la vita.

Il talento spagnolo ha elogiato la cantera del Barça in conferenza stampa: “Siamo cresciuti al Barcellona, ne sentiamo i colori e vogliamo che la squadra vinca. Non è la stessa cosa venire da fuori o essere cresciuti nella Masia: un Clasico non è una gara come le altre per noi“. Dopo il successo in Copa del Rey contro il Real Madrid, il Barça mette nel mirino anche la Champions. L’Inter è avvertita e al Montjuic, in attesa del ritorno al Camp Nou, servirà una partita di altissimo livello.