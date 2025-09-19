Autorizzazione per il Camp Nou a rischio, Barcellona-PSG si giocherà a Montjuic

Barcellona (Imago)

Ritorno al Camp Nou ancora rimandato per il Barcellona: la sfida contro il PSG si giocherà al Montjuic

Vinta la prima partita della League Phase di Champions League contro il Newcastle, il Barcellona si proietta già al prossimo turno e, dunque, alla partita contro il Paris Saint-Germain.

Una partita per certi versi storica, che rievoca ricordi molto dolci ai tifosi blaugrana: la memoria non può infatti non portare a quella super vittoria per 6-1 del 2017, che ha permesso a Messi e compagni di recuperare uno svantaggio di 4 reti rendendo indimenticabile la serata dei tifosi presenti al Camp Nou.

Camp Nou che, però, non farà da palcoscenico alla partita tra le due giganti europee che si giocherà l’1 ottobre. I lavori nello stadio non sono ancora terminati del tutto, e nonostante ci sia la possibilità di disputare la partita con capienza ridotta il club teme che la UEFA possa non fornire l’autorizzazione necessaria.

Ecco perché i catalani hanno comunicato che la sfida contro i francesi si giocherà allo Stadio Olimpico Montjuic, quella che è stata la casa della squadra nell’ultima stagione.

Barcellona-PSG al Montjuic, il comunicato

Il comunicato del club recita: “L’FC Barcelona annuncia che la seconda partita della fase a gironi della Champions League, mercoledì 1 ottobre alle 21:00, contro il Paris Saint-Germain, si giocherà allo Stadio Olimpico Lluís Companys

Il Club continua a lavorare intensamente per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura dello Spotify Camp Nou nei prossimi mesi. L’FC Barcelona desidera ringraziare i suoi soci e tifosi per la comprensione e il supporto dimostrati durante un processo così complesso ed emozionante come il ritorno al nuovo Camp Nou di Spotify”.