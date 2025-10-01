Barcellona-PSG, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Flick e Luis Enrique

Il Barcellona è pronto a ospitare il Paris Saint-Germain: i Campioni d’Europa in carica, a partire dalle 21, faranno visita alla squadra spagnola allo Stadio Montjuïc.

I francesi, reduci dal successo in Ligue 1 contro l’Auxerre, hanno vinto 4-0 la prima partita di Champions League contro l’Atalanta.

Lo stesso discorso vale per il Barcellona di Luis Enrique che, nella prima giornata della competizione, ha superato 2-1 il Newcastle.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Barcellona-PSG, le scelte di Flick e Luis Enrique

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Ferrán Torres. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; I. Mbaye, S. Mayulu, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Dove vedere Barcellona-PSG

La sfida tra il Barcellona e il PSG, match valido per la seconda giornata della Champions League, sarà trasmessa in diretta su Sky e anche in chiaro su TV8.