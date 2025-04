Barcellona, la probabile formazione contro l’Inter

Le scelte di Flick per l’andata delle semifinali di Champions League allo Stadio Olimpico Lluis Companys tra Barcellona e Inter.

Il margine d’errore è ormai nullo. A questo punto della stagione ogni dettaglio pesa, ogni duello può decidere un’intera annata.

Mercoledì sera andrà in scena una delle due semifinali di Champions League più attese: Barcellona e Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico Lluis Companys per la gara d’andata.

I blaugrana arrivano all’appuntamento dopo la conquista della Copa del Rey, ottenuta in finale contro il Real Madrid.

Per la sfida contro l’Inter, l’allenatore Hansi Flick dovrebbe affidarsi a gran parte degli uomini visti in campo nella finale di Siviglia: la probabile formazione dei blaugrana.

La probabile formazione di Flick

Ancora out Robert Lewandowski, fermato da un infortunio al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, così come Casadó e Balde, assenti anche nella seduta di allenamento della vigilia. In attacco spazio dunque a Ferran Torres nel ruolo di centravanti, supportato da un tridente di trequartisti tutto talento e fantasia: Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha.

A centrocampo agiranno Pedri e De Jong, mentre in difesa, davanti a Szczesny, ci saranno Koundé, il giovanissimo Cubarsí, Martínez e il terzino sinistro Gerard Martín.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Hansi Flick

Dove vedere Barcellona-Inter in tv e streaming

La partita tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta streaming su Amazon Prime Video. La partita potrà anche essere seguita in chiaro su NOVE.