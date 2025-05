Barcellona, la probabile formazione contro l’Inter

La probabile formazione del Barcellona di Flick in vista della sfida contro l’Inter di UEFA Champions League.

Il Barcellona arriva a San Siro con l’obiettivo di accedere alla finale di UEFA Champions League.

L’andata è terminata sul risultato di 3-3, con spettacolo e giocate che fanno ben sperare anche per la sfida di ritorno.

Il Barcellona recupera Lewandowski, che però non partirà titolare. L’Inter è fiduciosa nel recupero di Lautaro. Per entrambi i calciatori è una se non la partita più importante dell’anno.

Di seguito la probabile formazione del Barcellona schierata da Hansi Flick.

Barcellona, la probabile formazione

Il Barcellona dovrebbe presentarsi a San Siro con un 4-2-3-1. In porta ci sarà il solito Szczesny. La difesa sarà a 4 con Cubarsi e Araujo centrali accompagnati da Héctor Fort Garcia sulla destra e Martinez sulla sinistra. A centrocampo ci sarà la coppia De Jong-Pedri. A supporto di Ferran Torres ci saranno poi Lamine Yamal, Olmo e Raphinha.

PROBABILE BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Cubarsi, Araujo, Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Allenatore: Hansi Flick

Inter-Barcellona, dove vedere in tv e streaming

Il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma martedì 6 maggio alle 21:00 a San Siro, sarà visibile in tv su Sky Sport e TV8.

Sarà possibile seguir eil match anche in streaming attraverso le app Sky Go, NOW TV e TV8 .