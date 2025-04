Le probabili scelte di Hansi Flick per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund.

Il Barcellona vola in Germania per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund.

L’andata, a Barcellona, ha già messo in chiaro le cose: 4-0 dei blaugrana ai gialloneri e poche chance di rimonta.

Nel match di Montjuic è andato a segno tutto il tridente: doppietta di Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha.

Di seguito la probabile formazione del Barcellona.

Barcellona, la probabile formazione per il Borussia Dortmund

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, G. Martín; Fermin Lopez, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick

Nel Barcellona Hansi Flick dovrebbe proporre il solito 4-3-3 con Szczesny tra i pali e la difesa a 4 formata da Koundé e Martìn sulle fasce con Cubarsì e Inigo Martìnez in mezzo. A centrocampo ancora spazio per De Jong con Pedri e Fermin Lopez mezzali. In avanti il tridente magico formato da Yamal, Lewandowski e Raphinha. Torna anche disponibile Dani Olmo.

Dove vederla in tv

La sfida tra Borussia Dortmund e Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, è in programma martedì 15 aprile alle ore 21:00 allo stadio “Signal Iduna Park”.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport 252, Sky Sport Max e in streaming su NOW TV e Sky GO.