Barcellona, Pedri: “Vogliamo prenderci una rivincita. Siamo cresciuti rispetto a qualche anno fa”

Le parole del centrocampista del Barcellona, Pedri, in vista della gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain

La magia della nuova Champions League può mettere a confronto fin dalle prime battute formazioni destinate ad arrivare in fondo alla competizione.

Ed è quanto succederà mercoledì 1 ottobre, quando a scendere in campo saranno Barcellona e Paris Saint-Germain.

Parliamo rispettivamente di una delle semifinaliste e della vincitrice della scorsa edizione della manifestazione, con quella che può essere definita a tutti gli effetti come una finale anticipata.

In vista del match, il centrocampista della formazione di squadra, Pedri, è stato intervistato in esclusiva per Sky Sport.

Barcellona, le parole di Pedri in vista del Paris

Il centocracampista del Barcellona ha dichiarato: “Sono cambiate molte cose, siamo una squadra diversa da qualche anno fa. È cambiato l’allenatore, giochiamo in modo diverso. Eravamo molto giovani e lo siamo ancora, ma adesso abbiamo più esperienza per affrontare questo tipo di partite. Abbiamo tanta voglia di giocare e prenderci una rivincita”.

Per poi continuare: “Credo sia uno dei miei migliori inizi. Il mister mi ha sempre dato fiducia fin dal primo momento e cerco di restituirgliela. Mi sento molto a mio agio nella squadra. Ogni giorno miglioro e mi sento più leader”.

Sulla partita: “Cercheremo di avere il controllo della palla. Chi la avrà per più tempo avrà più possibilità di vincere la partita. Penso che la differenza sia lì. Cercheremo di togliere la palla al PSG, essere noi stessi e avere fiducia per creare occasioni a partire dal possesso“.