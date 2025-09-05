Il Barcellona ha deciso di risolvere il contratto del centrocampista spagnolo Oriol Romeu

Il Barcellona, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto di aver risolto il contratto del centrocampista spagnolo classe ’91, Oriol Romeu.

Il giocatore, dunque, lascia i blaugrana dopo due stagioni. L’anno scorso era ritornato al Girona dove ha disputato 25 partite tra tutte le competizioni.

Il comunicato del club: “L’FC Barcelona e il calciatore della prima squadra Oriol Romeu hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del suo contratto con il Club, nei termini previsti dal mercato.

L’FC Barcelona desidera ringraziare Oriol Romeu per la sua professionalità, il suo impegno e la sua dedizione, e gli augura buona fortuna e ogni successo per il futuro.”

Il centrocampista si aggiunge alla lista di giocatori svincolati che potrebbero diventare un’occasione per alcuni club.

I numeri di Oriol Romeu con il Barcellona

Il centrocampista spagnolo ha conluso la sua seconda esperienza in blaugrana. Il Barcellona B, infatti, era stata la sua prima squadra tra i professionisti nella stagione 2008-2009 prima di passare in prima squadra due stagioni dopo, disputando però solo una presenza.

Durante la sua seconda esperienza al Barcellona, ha disputato 27 partite nella stagione 2023-2024 e in quella successiva ha fatto ritorno, in prestito, al Girona.