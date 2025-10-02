Il club continua a lavorare per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura del Camp Nou Spotify

Il Barcellona giocherà (ancora) a Montjuïc: la sfida tra i blaugrana e l’Olympiacos, valevole per la terza giornata di Champioons League in programma martedì 21 ottobre alle 18:45, verrà disputata allo Stadio Olimpico Lluís Companys.

Il club spagnolo, infatti, è al lavoro per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura del Camp Nou Spotify dove sono in corso massicci lavori di demolizione e ricostruzione.

“In questo contesto – recita un estratto del comunicato diramato dal club – l’FC Barcelona sta lavorando alle nuove modifiche che il Consiglio Comunale di Barcellona ha condiviso con il Club la scorsa settimana”.

Il cammino in Champions League del Barcellona era partito nel migliore dei modi con la vittoria 2-1 contro il Newcastle. L’1 ottobre, però, è arrivata la sconfitta interna contro il PSG dell’ex Luis Enrique.