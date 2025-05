Barcellona, Olmo: “C’è entusiasmo, daremo il massimo per vincere”

Dani Olmo è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter a San Siro

L’Inter si prepara ad accogliere il Barcellona. I nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno i blaugrana allenati da Hans Flick dopo il 3-3 della gara d’andata dello scorso 30 maggio.

Al Montjuic le squadre hanno regalato spettacolo. La doppietta di Dumfries e il gol di tacco di Thuram hanno permesso alla formazione di Inzaghi di sfidare il Barcellona a San Siro in perfetta parità.

La gara, in programma domani 6 maggio alle ore 20.45, metterà in palio un posto per la finale di Champions del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Dani Olmo. Di seguito le sue dichiarazioni

Barcellona, le dichiarazioni di Dani Olmo

Dani Olmo ha esordito parlando della partita contro l’Inter: “La verità è che è una partita fondamentale è una semifinale di Champions che può darci accesso alla finale, abbiamo tanta voglia“. Olmo ha parlato della stagione blaugrana: “Sono contento, sono venuto per giocare per un obiettivo, cioè vincere. Abbiamo già vinto due competizioni su quattro, ne rimangono due e l’obiettivo è chiaro. Ci sono ovviamente situazioni in cui non sono stato bene, vorrei avere continuità e ora mi sento bene. Sono concentrato sul presente, pronto, motivato per aiutare la squadra“.

Il Barcellona si prepara per l’Inter senza perdere il focus sugli altri obiettivi: “Sappiamo che è una settimana importante, domani abbiamo una partita che ci potrà portare a un’altra finale. Non sarà facile, ma verrà prima la gara di domani e poi il Clasico“. Lo spagnolo ha commentato la gara d’andata al Montjuic: “All’andata abbiamo giocato ad armi pari, ci sono state situazioni in cui avremmo potuto difendere meglio. Può capitare e dovremo essere pronti, il nostro obiettivo è vincere domani, facendo un bel calcio“.

“Sono venuto qui per vincere”

San Siro favorisce l’Inter? Olmo dice la sua: “Il fattore campo può portare beneficio a chi gioca in casa, ma abbiamo giocato in campi come il Wanda Metropolitano o il Bernabeu e siamo riusciti a vincere o comunque a qualificarci. Giocare in uno stadio del genere ci motiva, magari potessimo farlo ogni anno“. Il campione d’Europa ha sottolineato l’importanza dell’intero gruppo blaugrana: “È merito di tutta la squadra se siamo qua, ogni partita l’abbiamo vinta per merito del lavoro di tutti ed è questa la cosa fondamentale“.

Olmo non è sorpreso del rendimento della squadra “Sono venuto qui con il pensiero di vincere. Il Barcellona ha una squadra per trovarsi in questa situazione in questo momento. Per me è il primo anno con Flick e con la squadra, ma abbiamo chiaro perché giochiamo e cosa possiamo ottenere“. Lo spagnolo conferma la buona forma del Barça: “Siamo pronti, ci siamo ripresi. Giocare ogni 3-4 giorni è dura e il riposo è un fattore da tenere in considerazione. Ma penso che siamo pronti, siamo al 100% di energia e motivazione, cercheremo di raggiungere l’obiettivo“. Olmo ha sottolineato l’importanza della partita: “È una grande opportunità, ho potuto giocare una semifinale a Lisbona con il PSG. Sono sei anni che il Barça non vince una semifinale, c’è la possibilità di tornare a fare la storia e siamo motivati“.

“Lamine è fondamentale per noi”

Dani Olmo ha parlato del compagno Lamine Yamal: “Sappiamo bene che giocatore sia Lamine, quanto sia importante per la squadra. Sono partite che prepariamo come le altre, lui sta bene ed è tranquillo: ha voglia di dimostrare perché viene considerato il migliore. Con noi è un ragazzo normale, sa già che siamo sempre disposti ad aiutarlo e ci sta dando tantissimo. Siamo tranquilli con lui“.

Il Barcellona di Flick vanta molti giocatori della Masia. La freschezza dei giovani sta influendo positivamente sui risultati della squadra: “È una festa quasi, tutti questi giovani tolgono pressione e tensione. A volte non diamo troppo peso come dovrebbe essere, ma noi veterani siamo lì apposta. Abbiamo un gruppo sano, fatto di grandi calciatori che hanno il comune obiettivo di vincere. Lavoriamo tutti per questo. Parliamo del miglior vivaio del mondo, la Masia è un orgoglio“.

“L’Inter è una squadra forte”

Olmo ha elogiato l’Inter, la prossima avversaria del Barcellona: “Faremo il massimo per vincere. L’Inter è una squadra forte, sapevamo della loro qualità in contropiede e sui calci piazzati. Siamo preparati a tutto ciò“.

Sul ritorno di Lewandowski lo spagnolo dice: “E’ importante che ritorni Robert. Ci dà molto, però anche i giocatori che finora lo hanno sostituito hanno fatto bene“.