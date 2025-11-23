Barcellona, quando sarà completato il nuovo Camp Nou? Le tappe della riapertura

Il Barcellona è tornato a casa, ma al Camp Nou ci saranno ancora almeno due anni di lavori

Dopo 909 giorni, il Barcellona è tornato a casa, inaugurando il nuovo Camp Nou nella sfida di campionato contro l’Athletic Bilbao.

Un ritorno in grande stile, con una vittoria per 4-0 in un giorno di festa per il club, dopo il periodo in “esilio” a Montjuïc.

Lo stadio, per ora, ha riaperto però solo con una capienza ridotta di 45.401 posti, con biglietti ordinari in vendita a non meno di 199 euro in modo da massimizzare i costi.

La riapertura è solo la prima tappa di un percorso che porterà fino al 2028, quando i lavori alla storica casa del Barcellona saranno finalmente ultimati.

Camp Nou, le tappe del completamento dei lavori

“Avremo lo stadio migliore del mondo. Non è più un sogno, ma una realtà, e sarà anche il più sicuro“. Parole di Elena Fort, vicepresidente per le relazioni istituzionali del Barcellona. Ma quando sarà davvero pronto questo stadio? Ci sono varie tappe per la riapertura totale e la partita contro l’Athletic Bilbao è stata la prima. La seconda è prevista entro la fine del 2025, con la capienza che salirà a 62.518 posti, con l’aggiunta di alcuni palchi vip e il completamento dei primi due livelli.

Dalla prossima stagione verrà avviata la costruzione del terzo livello, con completamento previsto non prima di Natale 2027, quando lo stadio potrebbe già essere riaperto completamente ai tifosi. Ma i lavori proseguiranno ancora per alcuni mesi da quel momento, visto che il completamento del tetto è previsto per l’estate del 2028.