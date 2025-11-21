Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, chiude la porta a un possibile ritorno di Lionel Messi

Lionel Messi ha scritto per anni la storia del Barcellona. Per certi versi, Lionel Messi è la storia del Barcellona. E anche a oltre cinque anni di distanza dal suo addio, c’è ancora chi sogna di rivedere la Pulga in blaugrana.

Un legame assoluto, quello tra Leo e il club, che va oltre le 778 partite, i 672 gol e 303 assist. Qualcosa di speciale, come si può ben intuire dalle parole del giocatore stesso.

Pochi giorni dopo essere stato in visita al nuovo Camp Nou in gran segreto, Messi è tornato a far parlare di sé in vista di un ipotetico ritorno “a casa”.

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha però voluto spegnere ogni dubbio. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni ai microfoni.

Barcellona, Laporta: “Messi? Se vivi nel passato…”

Fu proprio durante la presidenza di Joan Laporta che Lionel Messi salutò Barcellona in direzione PSG. Ora, lo stesso presidente è tornato sulla questione. “Ritorno? È un’aspettativa irrealistica. Al momento, ha un contratto con l’Inter Miami. Ha anche 38 anni e il club sta costruendo un progetto per il presente e per il futuro. È complicato, e se vivi nel passato difficilmente vai avanti”.

Dichiarazioni molto ruvide, che arrivano comunque a pochi giorni di distanza da un altro intervento del numero uno blaugrana sulla stessa questione. “Messi sarà sempre legato al Barça. Sa che le porte gli sono sempre aperte. Gli portiamo un rispetto assoluto e merita il miglior tributo che il Barcellona possa offrirgli”.