Il Barcellona firma Ed Sheeran per il Clásico: indosserà la sua maglia contro il Real Madrid

Per il Clásico il Barcellona indosserà la maglia con il logo di Ed Sheeran: altra collaborazione per i blaugrana con un musicista

Sarà Ed Sheeran l’artista che firmerà la maglia del Barcellona nel prossimo Clàsico del 26 ottobre: continua la collaborazione tra i blaugrana e i più famosi artisti musicali per le maglie.

Da qualche anno il Barcellona ha firmato un accordo pubblicitario con Spotify, che offre un servizio di riproduzione digitale di musica, podcast e video a milioni di utenti.

Da quel momento in alcune gare contro il Real Madrid dai blaugrana è stata realizzata una maglia speciale con un artista. Le prime due collaborazioni sono state con Rosalìa e Drake in occasione dei due Clásico nella stagione 2022/2023.

Per la gara contro i blancos nell’annata successiva il Barcellona ha giocato con sulla maglia lo stemma dei Rolling Stones. Altre collaborazioni sono state con Travis Scott, Karol G e i Coldplay.

Ed Sheeran nel mondo del calcio

Ed Sheeran è un grande appassionato di calcio ed è un grande tifoso e azionista dell’Ipswich Town, che spesso va a seguire anche allo stadio.

“Essere un tifoso dell’Ipswich è una gioia. Ci sono alti e bassi, ma nel calcio bisogna accettarli. Non sono un azionista con diritto di voto o un membro del consiglio di amministrazione, sto solo mettendo un po’ di soldi nel club che amo e lui ricambia il gesto, quindi non chiedetemi suggerimenti su acquisti o tattiche“: le parole dell’artista britannico.