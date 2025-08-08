Barcellona, Lewandowski e Yamal multati dalla UEFA per violazione del Regolamento Antidoping

Robert Lewandowski e Lamine Yamal, Barcellona (Imago)

La UEFA ha multato Lewandowski e Yamal per aver violato il Regolamento Antidoping dopo Inter-Barcellona della scorsa Champions League

La nuova stagione europea è già iniziata, ma la UEFA ha ancora tanto da fare in merito a quella 2024/2025.

L’organo di governo del calcio europeo ha infatti inflitto ufficialmente nelle scorse ore alcune sanzioni risalenti ai match disputati ad aprile scorso, con un occhio di riguardo a Inter-Barcellona.

La sfida di San Siro, che era valso il passaggio in finale di Champions League dei nerazzurri, aveva fatto sollevare molte polemiche in casa blaugrana, tanto che al termine dei 120 minuti né Robert Lewandowski né Lamine Yamal hanno voluto sottoporsi ai consueti test antidoping.

Questo ha portato la UEFA a sanzionare i due attaccanti con una multa da 5000 euro a testa, per violazione del Regolamento Antidoping. Entrambi infatti non avrebbero rispettato le indicazioni dell’Ufficiale di Controllo Antidoping (Art. 21.8) e non si sarebbero recati immediatamente al posto di controllo (Art. 21.10(a)), come previsto dalle norme.

Hansi Flick, allenatore Barcellona (Imago)

Multa anche per Flick

Sanzione più pesante invece per Hansi Flick, allenatore dei catalani, che ha ricevuto una giornata di squalifica e una sanzione da 20.000 euro per aver violato i principi generali di condotta (Art. 11(1) DR) e le norme basilari di comportamento corretto (Art. 11(2)(b) DR).