Barcellona senza Lewandowski contro l’Inter? Le possibili alternative

Il Barcellona dovrà fare i conti con l’infortunio di Lewandowski: ecco le possibili soluzioni in attacco a disposizione dei Blaugrana

In casa Barcellona si dovrà fare i conti con un infortunio non da poco. Robert Lewandowski infatti, uscito per un problema muscolare nell’ultima giornata di Liga contro il Celta Vigo, ha rimediato un infortunio al muscolo semitendonoso della coscia sinistra (LEGGI QUI IL COMUNICATO DEL BARCELLONA).

Il polacco si era mostrato dolorante nei minuti finali di partita, tanto che Flick si è sentito costretto a effettuare un cambio per far riposare il calciatore 36enne e far subentrare Gavi al suo posto.

Il Barcellona dovrà quindi fare a meno per un po’ del suo bomber in attacco, e l’allenatore dei Blaugrana dovrà presto trovare delle soluzioni offensive soprattutto in vista dell’imminente partita di andata di Champions League contro l’Inter (in programma il 30 aprile alle ore 21:00) che proprio Lewandowski rischia di saltare.

Di seguito, ecco le possibili soluzioni in attacco a disposizione di Flick per sopperire all’assenza del numero 9.

Barcellona senza Lewandowski: le possibili soluzioni in attacco

Alla fine si sa: sopperire all’assenza di un attaccante da 40 gol in stagione non è mai facile. Ma i Blaugrana hanno però nel loro bagagliaio delle soluzioni che potrebbero non far sentire la non presenza del goleador polacco. In sole tre occasioni quest’anno (una in Liga e due in Coppa del Re) il Barcellona ha dovuto fare a meno di Lewandowski e, in altrettante occasioni, gli uomini di Flick hanno centrato 3 “manite”. In campo contro il Maiorca infatti (nella 19esima giornata di campionato spagnolo), il Barcellona si è schierato con Ferran Torres prima punta – in un 4-2-3-1 – imponendosi per 5-1 (con gol proprio di Ferran Torres, doppietta di Raphinha, rete di de Jong e Pau Victor) e, in Copa del Rey, ha vinto con Betis e Valencia rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale segnando in totale 10 gol. Sempre senza Lewandowski.

Nella prima occasione è stato schierato al centro dell’attacco come falso nueve Dani Olmo, mentre contro il Valencia Ferran Torres – che ha messo a segno una tripletta – è stato il riferimento offensivo. Come detto, in tutte queste occasioni il Barcellona ha vinto segnando 5 gol senza Lewandowski in campo. Segno, che, con o senza il polacco, il Barça ha sempre e comunque le giuste armi per ferire in attacco.

I prossimi appuntamenti del Barcellona

Il Barcellona di Flick occupa momentaneamente il primo posto in campionato a quota 73 punti, a +7 sul Real Madrid secondo e a + 10 sull’Atletico terzo. Come detto, i Blaugrana sono reduci dalla vittoria per 4-3 contro il Celta Vigo, e affronteranno adesso il Maiorca in casa col fischio d’inizio fissato per le 21:30 del 22 aprile.

Successivamente, gli spagnoli giocheranno la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid in programma il 26 aprile e, 4 giorni dopo ospiteranno in Spagna gli uomini di Simone Inzaghi per l’andata delle semifinali di Champions League.