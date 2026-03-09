Barcellona, Laporta: “Xavi? Con gli stessi giocatori avrebbe perso, Flick vince”

Dopo le parole di Xavi sul ‘no’ di Laporta per il ritorno di Messi al Barcellona, è arrivata la risposta del presidente blaugrana: le parole

Il confronto a distanza tra Xavi e Joan Laporta non accenna a fermarsi. L’ex allenatore blaugrana ha parlato della fine della sua esperienza in panchina, svelano anche alcuni retroscena sul mancato ritorno di Messi.

“Era già tutto definito, ma Laporta disse che gli avrebbe fatto la guerra e che non poteva permetterselo” ha raccontato Xavi a La Vanguardia. La risposta del presidente del Barcellona non si è fatta attendere: durante un dibattito in vista delle elezioni presidenziali del club, Laporta ha parlato proprio di queste dichiarazioni.

“Mi ha sorpreso e mi ha ferito. Quando vedo queste dichiarazioni di Xavi, penso a Flick. È difficile essere presidente del Barça e bisogna prendere decisioni difficili” ha esordito il numero uno blaugrana.

Laporta ha commentato anche il rendimento dello stesso Xavi, proseguendo il confronto con Hansi Flick: di seguito le sue dichiarazioni.

Barcellona, le parole di Laporta su Xavi

“Ho fatto quello che dovevo fare. Con Xavi vedevo che avremmo perso e con Flick che avremmo vinto. Capisco che sia ferito. Con gli stessi giocatori, Flick vince“ ha continuato Laporta, che non ha nascosto il disappunto per le parole dell’ex Barça.

Il presidente blaugrana ha concluso così: “Mi ferisce che si sia lasciato strumentalizzare e che per ferirmi abbia attaccato Alejandro Echevarría. Echevarría e Yuste hanno difeso la permanenza di Xavi fino alla fine. Dietro Xavi c’è qualcuno che lo sta strumentalizzando, ovvero Víctor Font (candidato alla presidenza del Barcellona, ndr). Sta cercando di inasprire il processo“.