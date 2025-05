Il Barcellona blinda Lamine Yamal. La stella spagnola ha firmato con i blaugrana fino a giugno del 2031

Il momento atteso è arrivato. Lamine Yamal ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona. La stella spagnola ha firmato un nuovo accordo con i blaugrana valido fino a giugno del 2031.

Ben 6 anni di contratto per il talento classe 2007 che, in poco tempo, è diventato un giocatore fondamentale per il Barcellona. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Il Barcellona e Lamine Yamal hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto, che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha firmato il suo nuovo contratto martedì presso la sede del Club alla presenza, tra gli altri, del presidente del Barcellona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafa Yusta e del direttore sportivo del Club Anderson Luis de Souza ‘Deco’.

Il rinnovo del contratto di Lamine Yamal è un’ulteriore dimostrazione della solidità dell’attuale progetto del Barcellona. L’attaccante del Barcellona ha esordito in prima squadra il 29 aprile 2023, a soli 15 anni, e da allora il ragazzo di Mataró, vicino a Barcellona, ​​si è imposto sulla scena calcistica mondiale con prestazioni che sono già entrate nella storia del Barcellona”.