Le scelte di Flick e Inzaghi per la gara delle semifinali di andata di Champions League tra Barcellona e Inter: le formazioni ufficiali

L’attesa è finita, è arrivato il momento che molti stavano aspettando. È ora, di Barcellona-Inter.

Blaugrana e nerazzurri sono pronti a scendere in campo al Montjuic, e si scontreranno per la tredicesima volta nella loro storia.

L’Inter continua la rincorsa Scudetto al Napoli di Conte dopo 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia; gli spagnoli, invece, forti del successo in Copa del Rey e del primo posto in Liga a 5 giornate dal termine, inseguono un sogno chiamato “triplete”.

Di seguito, le formazioni ufficiali della semifinale di andata di Champions.

Come arrivano le due squadre

I nerazzurri guidati da Inzaghi sono reduci da tre sconfitte consecutive: due in campionato contro Bologna e Roma e una in Coppa Italia, nella semifinale di ritorno persa contro il Milan. Attualmente al secondo posto in campionato, Lautaro e i suoi compagni inseguono ora il sogno finale. Oltre che, però, l’obiettivo primo posto in Serie A momentaneamente occupato dal Napoli.

I Blaugrana stanno invece vivendo il loro miglior momento di forma: primo posto in Liga a +4 sul Real secondo e vittoria in Copa del Rey. Sempre contro i blancos di Ancelotti.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Hansi Flick

A disposizione: Pena, Astralaga, Araujo, Gavi, Fati, Torre, Christensen, Fermin Lopez, Pau Victor, Eric Garcia, Fort

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Augusto, Darmian, Re Cecconi, Zalewski, Taremi