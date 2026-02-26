Frenkie De Jong si ferma durante l’allenamento odierno: la lesione al bicipite destro lo terrà fuori dal campo 5 o 6 settimane.

Brutte notizie per Hansi Flick che perde un titolare. Durante l’allenamento di oggi, giovedì 26 febbraio, si è fermato infatti Frenkie De Jong a causa di un infortunio al bicipite destro.

Il comunicato arriva da una nota ufficiale del club blaugrana: “Il giocatore della prima squadra Frenkie de Jong ha riportato una lesione al bicipite distale della gamba destra durante l’allenamento di questa mattina“.

Duro colpo per il Barcellona visto che il numero 21 starà fuori dal campo per parecchio tempo: “Gli esami medici hanno confermato che il periodo di recupero previsto sarà di circa cinque o sei settimane“.

Una grande assenza in vista del fitto calendario dei blaugrana che aspettano anche di scoprire la propria avversaria negli ottavi di finale di Champions. Martedì 3 marzo, inoltre, saranno poi impegnati con la semifinale di ritorno di Coppa del Re contro l’Atletico Madrid. Senza contare le sfide in Liga.