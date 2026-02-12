Copa del Rey, annullato un gol al Barcellona dopo 8′ di check del VAR
Il Barcellona ha visto annullarsi il gol del possibile 1-4 contro l’Atletico Madrid dopo 8′ di check del VAR
Partita clamorosa quella andata in scena al Metropolitano di Madrid tra l’Atletico de El Cholo Simeone e Hansi Flick.
Dopo il primo tempo, chiusosi sul risultato di 4-0 in favore dei Colchoneros, gli ospiti avevano trovato il gol del momentaneo 1-4 con Cubarsi, bravo a sfruttare una carambola sugli sviluppi di un calcio di punizione.
Il gol è stato però successivamente annullato per una posizione irregolare ritenuta attiva di Robert Lewandowski. Il tutto è però avvenuto dopo ben 8 minuti di check del VAR.