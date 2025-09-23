Il Barcellona perde pezzi: Gavi fuori tra i 4 e i 5 mesi

Gavi, Barcellona (imago)

Si ferma Gavi in casa Barcellona: il centrocampista spagnolo rimarrà ai box tra i 4 e i 5 mesi

Ancora una volta, Gavi è costretto a fermarsi. Tantissima sfortuna per il centrocampista spagnolo, che dopo la rottura del legamento crociato risalente a due anni fa deve fare i conti con un altro brutto infortunio.

Dopo sole due partite giocate in stagione, il classe 2004 ha riscontrato un nuovo problema al menisco che, dopo dei controlli approfonditi, si è rivelato più grave del previsto.

Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, lo stop previsto inizialmente era di circa tre settimane, ma una volta analizzato nel dettaglio il tutto i medici si sono accorti che il problema fosse ben più grave di quanto immaginato in prima battuta.

Gavi è stato così sottoposto a un’artroscopia, che impone un riposo di 4-5 mesi: di seguito il comunicato del club blaugrana.

Barcellona, il comunicato su Gavi

Il comunicato dei catalani recita: “Il giocatore della prima squadra Pablo Páez Gavira ” Gavi ” è stato sottoposto ad artroscopia per risolvere una lesione al menisco mediale, che è stata suturata per preservare il menisco. I tempi di recupero sono stimati intorno ai 4-5 mesi“.

A questo punto, il centrocampista non potrà rientrare in campo prima di febbraio, e ci vorrà poi qualche settimana in più per recuperare al 100%. La speranza di tutti in casa Barça è che possa tornare nel migliore dei modi, anche per conquistare una convocazione al Mondiale. La sfortuna ha già voluto, infatti, che il 21enne non facesse parte della Spagna campione d’Europa proprio a causa della rottura del crociato.