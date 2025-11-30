Hansi Flick ancora critico verso il suo Barcellona: le dichiarazioni dopo la vittoria contro il Deportivo Alavés.

Un’altra vittoria al Barcellona non basta per risollevare l’animo di Hansi Flick. L’allenatore, critico ormai da settimane, è molto preoccupato per la sua squadra.

Dopo i tre punti ottenuti contro il Deportivo Alavés l’allenatore tedesco si è seduto in panchina e ha parlato faccia a faccia con Raphinha che ha cercato di consolarlo. Poi l’attaccante ha svelato: “Il mister pensava che potessimo fare molto di più in campo e noi sappiamo che possiamo fare molto meglio. Oggi era importante una vittoria“.

Al termine della sfida, nella consueta conferenza stampa, l’allenatore blaugrana non si è sbilanciato troppo ma ha ammesso che il club “non ha il controllo e l’intensità della passata stagione“.

Per poi aggiungere: “In questa stagione abbiamo avuto più infortuni, mentre la scorsa stagione avevo tutti disponibili. Questa stagione sta andando bene ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo continuare a migliorare“.