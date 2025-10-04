Lamine Yamal, Barcellona (Imago)

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato delle condizioni di Yamal alla vigilia della sfida contro il Siviglia

Appena rientrato da un problema muscolare che lo aveva tenuto fuori per quattro partite, Lamine Yamal ha giocato contro Real Sociedad e PSG ed è stato costretto a fermarsi nuovamente.

Una ricaduta per il talento spagnolo, che dovrà fermarsi per un tempo indeterminato: in casa Barcellona, infatti, non sanno ancora per quanto dovranno fare a meno del loro numero 10, come confermato dalle parole di Hansi Flick nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sivigilia.

L’allenatore tedesco ha dichiarato: “Nei giorni scorsi Yamal stava bene, altrimenti non avrebbe giocato contro il PSG. Ho parlato con lui e oggi sta meglio, ma non ancora bene”.

L’ex CT della Germania, è anche tornato sul battibecco avuto con De La Fuente in occasione della sosta per le nazionali di settembre: “Nel corso della scorsa sosta per gli impegni delle Nazionali si è venuta a creare una situazione con De la Fuente, figlia del fatto che io voglio proteggere e sostenere i miei giocatori. Non penso cose negative, è successo. Sono stato anche io commissario tecnico e mi sono trovato dall’altra parte. Devo proteggere il mio giocatore ed è per questo che ho fatto certi commenti”.

Barcellona, le parole di Flick su Yamal

Flick ha poi proseguito: “Ho parlato stamattina con Yamal, conosciamo tutti le sue qualità e la mia responsabilità è dargli tutto il tempo di gioco quando tornerà a disposizione”.

“Non sappiamo quando tornerà in campo, il suo è un infortunio non facile e non muscolare. Non sappiamo se lo riavremo tra due, tre o quattro settimane e non sappiamo se ci sarà per il Clasico. Dobbiamo gestire il suo minutaggio, lavorerà per recuperare”.