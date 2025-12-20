Barcellona, Flick polemico: “L’esclusione di Raphinha dal FIFA The Best XI è una barzelletta”

L’allenatore del Barcellona Hansi Flick ha commentato in maniera polemica l’esclusione di Raphinha dalla top 11 del premio The Best Fifa Men

Hansi Flick si è scagliato contro la FIFA. In conferenza stampa, l’allenatore ha criticato l’esclusione di Raphinha dalla migliore formazione del premio The Best FIFA Men’s 11. “Solitamente non do importanza a questo genere di cose” ha dichiarato il tedesco “ma il Fifa Best XI players è una barzelletta. Quando ho visto che non c’era Raphinha ho pensato fosse incredibile“.

Il brasiliano è stato tra i protagonisti assoluti della stagione blaugrana 2024/2025, conclusa con 34 gol e 26 assist in 57 partite. Tuttavia, i numeri da Pallone d’Oro non sono bastati a Raphinha per entrare nella top 11 della scorsa stagione.

“È stato il giocatore più influente” ha dichiarato Flick. L’allenatore ha sottolineato anche le prestazioni del suo giocatore in Europa: “In Champions League ha contribuito a 22 gol, il migliore della competizione“.

Flick ha concluso dicendo che il giocatore avrebbe meritato al 100% il riconoscimento: “Quando vedi come gioca, quando segna, gli assist che fa, pensi sia incredibile. Non è giusto per lui, per me è uno scherzo. Dopo la stagione che ha avuto fatico a credere che non sia stato inserito nella top 11, l’avrebbe meritato“.