Barcellona, Flick polemico: “L’esclusione di Raphinha dal FIFA The Best XI è una barzelletta”

Redazione 20 Dicembre 2025
Hansi Flick, allenatore Barcellona
L’allenatore del Barcellona Hansi Flick ha commentato in maniera polemica l’esclusione di Raphinha dalla top 11 del premio The Best Fifa Men 

Hansi Flick si è scagliato contro la FIFA. In conferenza stampa, l’allenatore ha criticato l’esclusione di Raphinha dalla migliore formazione del premio The Best FIFA Men’s 11. “Solitamente non do importanza a questo genere di cose” ha dichiarato il tedescoma il Fifa Best XI players è una barzelletta. Quando ho visto che non c’era Raphinha ho pensato fosse incredibile“.

Il brasiliano è stato tra i protagonisti assoluti della stagione blaugrana 2024/2025, conclusa con 34 gol e 26 assist in 57 partite. Tuttavia, i numeri da Pallone d’Oro non sono bastati a Raphinha per entrare nella top 11 della scorsa stagione.

È stato il giocatore più influente” ha dichiarato Flick. L’allenatore ha sottolineato anche le prestazioni del suo giocatore in Europa: “In Champions League ha contribuito a 22 gol, il migliore della competizione“.

Flick ha concluso dicendo che il giocatore avrebbe meritato al 100% il riconoscimento: “Quando vedi come gioca, quando segna, gli assist che fa, pensi sia incredibile. Non è giusto per lui, per me è uno scherzo. Dopo la stagione che ha avuto fatico a credere che non sia stato inserito nella top 11, l’avrebbe meritato“.