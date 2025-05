Barcellona, Hansi Flick

L’allenatore tedesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Valladolid

Non solo Champions: il Barcellona in questo mese di aprile si gioca tanto anche nella Liga.

I blaugrana affronteranno domani il Real Valladolid – già retrocesso – in una sfida molto importante per il titolo, e lo faranno contando su un recupero importantissimo.

Come dichiarato da Hansi Flick in conferenza stampa, infatti, Marc-André Ter Stegen tornerà a giocare dopo il brutto infortunio dello scorso settembre.

Inoltre, l’allenatore tedesco ha anche parlato delle condizioni di Lewandowski in vista del ritorno di San Siro contro l’Inter.

Barcellona, le parole di Flick

Su Ter Stegen, l’allenatore ha dichiarato: “Domani giocherà lui, così anche Szczesny potrà riposare. Marc è sulla buona strada e il suo rendimento in allenamento è fantastico. Non penso di cambiare nulla fino alla fine della stagione, ma potrei. Le cose stanno così“.

Su Lewandowski, invece: “Potrebbe tornare per la gara di ritorno contro l’Inter. Sta facendo molto bene e i suoi progressi sono molto migliori di quanto ci aspettassimo. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre sodo per essere al 100%. Potrebbe tornare martedì“.

Robert Lewandowski, giocatore Barcellona

La situazione infortuni

Oltre a Lewandowski, l’altro giocatore in dubbio è Balde, per cui Flick ha fatto sapere che la situazione è ancora in evoluzione.

Non ci sarà invece Casado, rientrato oggi in gruppo, così come Koundé che si è fatto male nella gara d’andata e rimarrà fuori per circa 3 settimane.