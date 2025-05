Niente Espanyol per Ferran Torres: l’attaccante spagnolo è stato operato d’urgenza per appendicite.

Dopo la vittoria per 4-3 contro il Real Madrid, il Barcellona si prepara a sfidare l’Espanyol, partita che potrebbe regalare la vittoria de La Liga alla squadra di Hansi Flick.

L’allenatore blaugrana dovrà però fare a meno di uno dei protagonisti di questa stagione: Ferran Torres.

L’attaccante spagnolo è stato infatti costretto a operarsi d’urgenza per appendicite e non è stato quindi convocato.

Ecco il comunicato del club: “Il giocatore della prima squadra Ferran Torres è stato operato con successo il 14 maggio per appendicite. L’operazione è stata effettuata dai dottori Coroleu e Borras presso l’Hospital de Barcelona sotto la supervisione dello staff medico del Club”.

Barcellona, le parole di Ferran Torres

Operazione perfettamente riuscita per Ferran Torres, che non potrà scendere in campo contro l’Espanyol ma seguirà i suoi compagni di squadra da lontano.

Intervenuto su Instagram l’attaccante spagnolo ha infatti scritto: “Appendicite andata!!! È il momento di sostenere la squadra stasera da qui per vincere il campionato!”.