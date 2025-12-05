Eric Garcia, difensore del Barcellona cresciuto nel vivaio, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club fino al 2031

Era nell’aria già da giorni, ma ora è anche ufficiale.

Eric Garcia, difensore centrale, ma all’occorrenza anche terzino destro o mediano, ha rinnovato il proprio contratto con il club Blaugrana fino al 2031.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Barcellona sul proprio sito web.

Di seguito il comunicato ufficiale: “L’FC Barcellona e il suo giocatore Eric Garcia hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto per altre 5 stagioni, legando il difensore al club fino al 30 giugno 2031″.

Rinnovo importante per il Barcellona

Un rinnovo importante per il club catalano che, soprattutto in difesa, sta vivendo un momento particolarmente complicato. Con Araujo fuori per problemi personali infatti, nel big match contro l’Atletico Madrid Hansi Flick ha schierato al centro Cubarsi e Gerard Martin.

Eric Garcia ha invece preso il posto di De Jong davanti alla difesa, al fianco di Pedri. Non solo mediano, perché il classe 2001 spagnolo cresciuto ne La Masia può all’occorrenza giocare anche terzino destro, come ha fatto nelle due semifinali di Champions League 2024/25 contro l’Inter, quando ha anche trovato il gol.