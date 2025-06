Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha parlato del mercato blaugrana, commentando anche la posizione del club su Nico Williams

Il Barcellona sta lavorando sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la propria rosa. Dopo aver vinto la Liga, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna, i blaugrana vogliono dare continuità ai loro risultati.

Il direttore sportivo Deco ha parlato di diverse situazioni ai microfoni de La Vanguardia, dal rinnovo di Szczesny a Nico Williams, confermando l’interesse per l’attaccante dell’Athletic Bilbao.

“C’è un criterio chiaro affinché un giocatore possa venire al Barça: innanzitutto deve credere nel progetto. Szczesny rinnoverà? Sì, rinnova” ha esordito il ds.

Di seguito le sue dichiarazioni complete sul mercato.

Le parole di Deco su Nico Williams

Deco ha proseguito parlando di Nico Williams: “L’anno scorso non si è concretizzato il trasferimento di Nico, anche se per me in quel momento era più prioritaria l’operazione Dani Olmo. Sia Nico sia altri giocatori oggi dimostrano la volontà di venire. Se si verificano le circostanze giuste per Nico, proveremo a prenderlo“.

Il ds blaugrana ha concluso così: “Per acquistare un giocatore bisogna seguire i passaggi corretti. Prima si parla con i suoi agenti, poi si affrontano le questioni contrattuali e infine si verifica se il suo club richiede il pagamento della clausola o è aperto a trattare. Nel caso di Nico è molto chiaro: ha una clausola. Ci siamo incontrati con il suo agente per sapere cosa vuole il giocatore e, da lì, vedremo se è possibile“.