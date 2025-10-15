Barcellona, de Jong rinnova fino al 2029: è ufficiale

Frenkie de Jong rinnova con il Barcellona fino al 2029: il club blaugrana ha annunciato il prolungamento del contratto con una nota ufficiale

Il Barcellona e Frenkie de Jong proseguono insieme fino al 2029: il centrocampista olandese ha prolungato il proprio contratto, come annunciato dal club blaugrana.

Un rinnovo molto importante per Flick, che ha schierato de Jong in quasi tutte le partite giocate da inizio anno: l’olandese ha saltato solo due match fin qui.

La scadenza del contratto precedente era prevista per il 30 giugno 2026, dunque al termine di questa stagione: con il prolungamento il centrocampista rimarrà al Barcellona per altri quattro anni, dopo essere arrivato nel 2019.

De Jong si era trasferito dall’Ajax per 86 milioni di euro, e da allora ha raccolto 267 presenze con i blaugrana, segnando 19 gol e fornendo 24 assist.

Barcellona, il comunicato su de Jong

Di seguito la nota del Barcellona. “Il centrocampista Frenkie de Jong ha prolungato il suo contratto con FC Barcelona fino al 2029: mercoledì l’olandese ha firmato il nuovo accordo insieme al presidente Joan Laporta nella sede centrale del Club“.