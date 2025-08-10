Il Como sfida il Barcellona per il Trofeo Gamper: le formazioni ufficiali per il match tra la squadra di Fabregas e quella di Flick

Il Como si prepara a vivere una notte storica, nonostante sia soltanto un’amichevole. La squadra di Fabregas scende in campo contro il Barcellona di Hansi Flick per la 60^ edizione del Trofeo Gamper. La cornice non sarà quella del Camp Nou, ma il match si giocherà all’Estadi Johan Cruyff.

Per Diao e compagni sarà l’ultimo impegno della pre-season prima delle partite ufficiali. La stagione dei biancoblù si aprirà con la sfida contro il Südtirol, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato, invece, l’esordio della squadra di Fabregas sarà contro la Lazio al Sinigaglia.

Anche per i blaugrana si tratta dell’ultimo impegno amichevole. Sabato 16 agosto Yamal e compagni debutteranno nella prossima Liga, contro il Mallorca a Son Moix.

Di seguito le scelte di Cesc Fabregas e di Hans-Dieter Flick.

Barcellona-Como, le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Baturina, Sergi Roberto, Nico Paz; Addai, Douvikas, Azon. Allenatore: Fabregas

BARCELLONA (4-2-3-1): García; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Rashford. Allenatore: Flick

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara, in programma per domenica 10 agosto alle 21 dall’Estadi Johan Cruyff, sarà trasmessa in diretta su COMO TV.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming sull’app di COMO TV.