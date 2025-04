Il Barcellona vince all’ultimo respiro: col Celta Vigo finisce 4-3

Vittoria in rimonta nel recupero per il Barcellona: Celta Vigo battuto 4-3

Il Barcellona vince una partita pazza contro il Celta Vigo e si porta momentaneamente a +7 sul Real Madrid.

Una vittoria per 4-3, arrivata in rimonta dopo che al 62′ conducevano gli ospiti per 3-1, col gol decisivo segnato da Raphinha al 98′ su calcio di rigore.

A far tremare la squadra di Flick ci ha pensato uno scatenato Borja Iglesias, autore di una tripletta dopo l’iniziale vantaggio di Ferran Torres. A risolverla, però, sono arrivati il subentrato Dani Olmo e il solito Raphinha.

L’unica nota negativa del pomeriggio per il blaugrana è stata l’uscita dal campo al 78′ di Robert Lewandowski a causa di un problema muscolare. È da capire ora l’entità dell’infortunio.

La partita

Hansi Flick si è affidato a quasi tutti i suoi titolari, tranne Yamal e Gavi, partiti dalla panchina. Ci ha messo 12 minuti Ferran Torres per sbloccarla, confermando il suo ottimo momento di forma. Poi, però, è arrivato in fretta un blackout del Barcellona. Al 15′ la rete del pareggio di Iglesias, che ha poi battuto Szczesny anche al 52′ e al 62′. Quando la partita sembrava nelle mani del Celta, il Barcellona è tornato a giocare.

Al 64′ Dani Olmo, entrato 5 minuti prima insieme a Yamal, ha accorciato le distanze, prima che salisse in cattedra il solito Raphinha. Il brasiliano ha trovato il pareggio 68′, proprio su assist di Yamal, e ha fatto impazzire il popolo blaugrana all’ultimo respiro, su calcio di rigore al 98′. Sul penalty conquistato da Dani Olmo quando sembrava ormai finita il numero 11 è stato freddissimo e ha riportato i suoi saldamente al comando della Liga. L’unica cattiva notizia, al termine di un pazzo pomeriggio, è stato l’infortunio di Lewandowski, con la finale di Copa del Rey col Real Madrid e la semifinale di Champions con l’Inter che si avvicinano.