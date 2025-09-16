Il Barcellona accelera per il Camp Nou: pronto ad aprire con 27.000 spettatori

Il Barcellona punta a rientrare nella sua casa entro la sfida con la Real Sociedad del 28 settembre. Per la Champions, però, servirà ancora l’Olimpico di Montjuïc.

Il Barcellona lavora senza sosta per riportare la squadra al Camp Nou. Dopo la gara con il Valencia disputata al Johan Cruyff e quella contro il Getafe che seguirà la stessa formula, l’obiettivo è chiaro: inaugurare lo stadio parzialmente rinnovato il 28 settembre, in occasione del match contro la Real Sociedad. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Il passo decisivo sarà la convalida del Certificato di Lavori Finali (CFO) da parte del Collegio degli Architetti della Catalogna, già verificato dalla società Dekra.

Una volta consegnato al Comune di Barcellona, il club otterrà il primo permesso di occupazione, indispensabile per aprire i cancelli.

Per il debutto casalingo al Camp Nou è prevista una capienza iniziale di 27.000 spettatori, distribuiti tra tribuna e porta sud.

Champions ancora al Montjuïc

Diverso lo scenario europeo: la seconda fase dei lavori, che porterà lo stadio ad almeno 45.000 posti come richiesto dalla UEFA, non sarà ultimata per il 1° ottobre. La prima sfida casalinga di Champions, contro il PSG, si giocherà quindi con ogni probabilità al Montjuïc.

Se si dovesse sviluppare questo scenario, i lavori di reinstallazione del manto erboso al Lluís Companys dovranno essere accelerati, per poter permettere al Barcellona di poter disputare lì la partita.

Nonostante questo, i rappresentanti della Liga presenti allo stadio Johan Cruyff hanno lodato le condizioni del terreno di gioco in occasione della sfida tra Barcellona e Valencia.