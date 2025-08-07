Il Barcellona si prepara a riaprire il suo storico stadio, il Camp Nou: la capienza sarà però inizialmente ridotta

Manca sempre meno alla riapertura del Camp Nou, storico stadio del Barcellona finito sotto i ferri negli ultimi mesi.

Il club blaugrana dovrebbe riaprire l’impianto a settembre, ma a capienza limitata.

L’agenzia di stampa spagnola EFE ha infatti spiegato che saranno previsti 27mila spettatori e non 60mila come stabilito inizialmente.

Il lavoro totale è stato suddiviso in diverse fasi: con il completamento della tribuna laterale e della curva nord, la capienza arriverà a 60mila posti totali. Al termine della fase due, quella del terzo anello prevista per il prossimo anno, lo stadio arriverà a ospitare quasi 105mila spettatori.

Barcellona, le ultime sul Camp Nou

L’autorizzazione ricevuta dal Barcellona, consentirà al club di aprire il 14 settembre il proprio stadio, in occasione della gara contro il Valencia valevole per la quarta giornata della Liga, il campionato spagnolo.

Jordi Valls intanto, sindaco facente funzioni di Barcellona, ha confermato che tutta la società è a lavoro per completare i lavori per arrivare ai 27mila posti di capienza. Il tutto per poter poi aprire al pubblico lo Spotify Camp Nou verso l’inizio della Liga.