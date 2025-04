Barcellona: “Liga, maggiore attenzione alle squadre che partecipano a più competizioni”

La nota del club blaugrana rivolta alla Liga per il calendario delle partite: il comunicato

“Perché non giochiamo alle 16:00 o alle 18:00? Voglio vedere chi decide. È uno scherzo. Sono senza parole. La situazione è incredibile. Ogni federazione, come la Bundesliga o la Premier League , si preoccupa dei club, qui no. Qui dicono che torneranno alle sei del mattino, non hanno idea di cosa significhi per i giocatori. È incredibile”. In seguito a quanto dichiarato in conferenza stampa da Flick, il Barcellona ha rilasciato un comunicato sui propri canali.

L’allenatore del club blaugrana si era lamentato della scelta del campionato spagnolo di mettere la gara contro il Real Valladolid alle ore 21:00.

In queste settimane il Barcellona, oltre al campionato, dovrà pensare anche al doppio confronto europeo contro l’Inter.

Il club ha così comunicato che presenterà un reclamo formale per i calendari.

Barcellona, la nota ufficiale del club

Questo, il comunicato del club blaugrana: “Il FC Barcelona ha espresso in diverse occasioni nel corso della stagione in corso il suo disaccordo con i criteri stabiliti dalla Liga de Fútbol Profesional e dalla Federazione calcistica spagnola in merito alla determinazione degli orari delle partite della nostra prima squadra. Crediamo, come ha espresso pubblicamente ieri il nostro allenatore Hansi Flick , e lo sosteniamo pienamente in dichiarazioni che condividiamo pienamente, che gli organi competenti del calcio spagnolo debbano essere più attenti con quelle squadre che, come la nostra, partecipano a tutte le competizioni ufficiali nel tratto finale della stagione. Si tratta di una questione di vecchia data e, senza mettere in discussione la difficoltà di strutturare un calendario di partite così fitto, il Barcellona continuerà a difendere i propri interessi presso le organizzazioni calcistiche nazionali e internazionali per garantire un calendario sportivo più coerente.

A questo proposito, il Barcellona presenterà un reclamo formale agli organi di governo del calcio, al fine di prevenire ulteriori situazioni dannose per i principali attori del mondo del calcio. Il Barcellona ha giocato a Valladolid domenica 4 e, dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League , le autorità nazionali hanno anticipato la partita a sabato 3, ma si giocherà nell’ultima fascia oraria, alle 21:00, quindi i culés arriveranno a casa nelle prime ore del mattino. Il club catalano si aspettava che la partita si svolgesse alle 14:00. o alle 18:00″.